Homem é preso após ataque com disparos de arma de fogo contra residência em Dourados

Um homem, de 22 anos, foi preso e um adolescente, de 17 anos apreendido, após ataque com disparos de arma de fogo contra uma residência em Dourados. Segundo a polícia, uma ocorrência registrada na DEPAC Dourados, relativa a fatos ocorridos na noite de domingo (25), por volta de 23h37, em uma residência na Vila Cachoeirinha.

De acordo com o registro, a vítima relatou que estava dormindo com a esposa quando ouviu o barulho de vidraça quebrando e, na sequência, dois disparos de arma de fogo. Ainda conforme as informações repassadas, imagens de câmeras de segurança teriam mostrado indivíduos arremessando pedras contra o imóvel e proferindo ameaças, antes dos disparos.

A vítima também informou que já havia registrado ocorrência anterior envolvendo situação semelhante.

Após análise das imagens e reconhecimento, policiais da 1ª Delegacia de Polícia de Dourados identificou os suspeitos e localizou os envolvidos na manhã desta terça (27), na região conhecida como “favela Campina Verde”, resultando na prisão em flagrante e na apreensão do adolescente.

As apurações prosseguem para o completo esclarecimento dos fatos. (Com informações da PCMS)