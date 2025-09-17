Homem é preso após manter mulher e filhos em cárcere

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (15) após manter a companheira e os três filhos dela em cárcere privado em uma fazenda localizada a 35 quilômetros de Maracaju, cidade localizada a cerca de 90 km de Dourados. O caso foi denunciado por uma familiar da vítima, que informou à polícia que a mulher e as crianças estavam trancadas em um quarto, enquanto o suspeito apresentava comportamento agressivo.

De acordo com o registro policial, o homem teria desligado a internet da residência para impedir que a companheira pedisse ajuda. A situação chegou ao conhecimento da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que recebeu denúncia de ameaça de morte. Após diligências, a vítima conseguiu sinal de internet e enviou a localização aos familiares, que repassaram a informação à polícia. No local, os agentes encontraram a mulher e os filhos trancados em um quarto e conseguiram conter o autor.

Aos policiais, a vítima relatou que as ameaças começaram no domingo (14), em Bela Vista, e continuaram até a chegada à propriedade em Maracaju. O homem teria quebrado objetos da casa, proibido a saída da família e feito ameaças de morte, inclusive dizendo que tiraria a própria vida. O suspeito estava armado com uma espingarda adaptada, munições e uma faca peixeira.

Durante buscas, foram localizados cacos de vidro, o equipamento de internet danificado, 30 munições calibre .22 e a espingarda calibre .357 no veículo do acusado. Ele foi preso em flagrante e levado à delegacia de Maracaju. A mulher e os três filhos foram resgatados em segurança e encaminhados à unidade policial para registro da ocorrência.