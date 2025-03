Homem é preso após perder R$ 9 mil em jogo e agredir a esposa

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante no último domingo (2), no bairro Chácara dos Caiuás, em Dourados, após agredir sua esposa de 33 anos. O incidente ocorreu após a mulher o questionar sobre a perda de R$ 9 mil em apostas realizadas por meio de um aplicativo de jogos, o “Jogo do Coelhinho”.

De acordo com informações da polícia, a discussão começou quando a esposa confrontou o marido sobre o montante perdido nas apostas. Irritado com a cobrança, o homem partiu para a agressão física contra a mulher, com empurrão, tapa no rosto e ameaças.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o homem em flagrante. Ele foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, sendo autuado por lesão corporal dolosa e ameaças.