Homem é preso com carro carregado de mais de uma tonelada de maconha para levar ao Paraná

Um veículo GM Montana carregado com 1.020 quilos de maconha foi apreendido no sábado (22), na MS-295, em Tacuru, por Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

A equipe realizava patrulhamento pela rodovia, na zona rural do município, quando deu ordem de parada ao condutor do automóvel. Na ação, um homem de 30 anos foi preso em flagrante.

Durante vistoria, os policiais localizaram diversos fardos de maconha tanto na carroceria quanto na parte interna da caminhonete.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 2,1 milhões, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Tacuru.

O suspeito afirmou que pegou a droga em Paranhos e levaria até a cidade de Assis Chateaubriand, no Paraná, onde receberia R$ 10 mil pelo transporte.