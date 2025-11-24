Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Tráfico de drogas

Homem é preso com carro carregado de mais de uma tonelada de maconha para levar ao Paraná

Kátia Kuratone

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 2,1 milhões, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Tacuru. (Divulgação)
O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 2,1 milhões, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Tacuru. (Divulgação)

Um veículo GM Montana carregado com 1.020 quilos de maconha foi apreendido no sábado (22), na MS-295, em Tacuru, por Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

A equipe realizava patrulhamento pela rodovia, na zona rural do município, quando deu ordem de parada ao condutor do automóvel. Na ação, um homem de 30 anos foi preso em flagrante.

Durante vistoria, os policiais localizaram diversos fardos de maconha tanto na carroceria quanto na parte interna da caminhonete.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 2,1 milhões, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Tacuru.

O suspeito afirmou que pegou a droga em Paranhos e levaria até a cidade de Assis Chateaubriand, no Paraná, onde receberia R$ 10 mil pelo transporte.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos