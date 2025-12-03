Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Contrabando

Homem é preso com quase 500 canetas emagrecedoras

Kátia Kuratone

Homem foi flagrado com 491 canetas emagrecedoras que eram transportadas em um Renault Logan. (Divulgação/DOF)
Homem foi flagrado com 491 canetas emagrecedoras que eram transportadas em um Renault Logan. (Divulgação/DOF)

Um homem de 36 anos foi preso por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na noite desta segunda-feira (2), na MS-164, em Ponta Porã, por ser flagrado com 491 canetas emagrecedoras que eram transportadas em um Renault Logan.

Os militares realizavam bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando abordaram o veículo. Durante a vistoria, foram encontradas as canetas emagrecedoras, além de 586 suplementos e 140 frascos de perfume.

O condutor afirmou aos policiais que pegou os produtos em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e os levaria até Campo Grande, onde receberia R$ 1 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 800 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.

O DOF mantém um canal direto com o cidadão para atendimento, denúncias e reclamações pelo telefone 0800-647-6300, disponível 24 horas por dia.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos