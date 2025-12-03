Homem é preso com quase 500 canetas emagrecedoras

Um homem de 36 anos foi preso por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na noite desta segunda-feira (2), na MS-164, em Ponta Porã, por ser flagrado com 491 canetas emagrecedoras que eram transportadas em um Renault Logan.

Os militares realizavam bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando abordaram o veículo. Durante a vistoria, foram encontradas as canetas emagrecedoras, além de 586 suplementos e 140 frascos de perfume.

O condutor afirmou aos policiais que pegou os produtos em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e os levaria até Campo Grande, onde receberia R$ 1 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 800 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.

