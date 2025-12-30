Homem é preso em ação conjunta por duas tentativas e homicídio

Uma ação conjunta entre a Policiais Civis de Sete Quedas, Polícia Militar e a Polícia Nacional do Paraguai, resultou na prisão em flagrante de um homem por duas tentativas de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante. A ação foi realizada nesta segunda-feira (29), no município de Sete Quedas.

Segundo as informações policiais, um homem conduzindo um veículo BMW, teria efetuado disparos de arma de fogo em frente a uma conveniência de Sete Quedas. Os fatos foram comunicados também à Polícia Militar e equipes das duas instituições iniciaram diligências para localizar o autor.

Durante o deslocamento, por se tratar de região de divisa seca, as equipes brasileiras encontraram uma unidade da Polícia Nacional do Paraguai e solicitaram apoio, diante da possibilidade de o indivíduo estar armado. As três forças policiais passaram a atuar de forma integrada nas buscas.

No trajeto, o veículo com as características informadas foi localizado. Foi dada ordem de parada e realizada a abordagem. O autor, com sinais visíveis de embriaguez, estava na posse de uma arma de fogo e foi preso em flagrante. Tanto ele, quanto o veículo e a arma foram encaminhados à delegacia.