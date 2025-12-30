Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

FLAGRANTE

Homem é preso em ação conjunta por duas tentativas e homicídio

Jhonatan Xavier

Ação foi realizada nesta segunda-feira (29) pela Polícia Civil de Sete Quedas, Polícia Militar e Polícia Nacional do Paraguai / Foto: PCMS/Reprodução
Ação foi realizada nesta segunda-feira (29) pela Polícia Civil de Sete Quedas, Polícia Militar e Polícia Nacional do Paraguai / Foto: PCMS/Reprodução

Uma ação conjunta entre a Policiais Civis de Sete Quedas, Polícia Militar e a Polícia Nacional do Paraguai, resultou na prisão em flagrante de um homem por duas tentativas de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante. A ação foi realizada nesta segunda-feira (29), no município de Sete Quedas.

Segundo as informações policiais, um homem conduzindo um veículo BMW, teria efetuado disparos de arma de fogo em frente a uma conveniência de Sete Quedas. Os fatos foram comunicados também à Polícia Militar e equipes das duas instituições iniciaram diligências para localizar o autor.

Durante o deslocamento, por se tratar de região de divisa seca, as equipes brasileiras encontraram uma unidade da Polícia Nacional do Paraguai e solicitaram apoio, diante da possibilidade de o indivíduo estar armado. As três forças policiais passaram a atuar de forma integrada nas buscas.

No trajeto, o veículo com as características informadas foi localizado. Foi dada ordem de parada e realizada a abordagem. O autor, com sinais visíveis de embriaguez, estava na posse de uma arma de fogo e foi preso em flagrante. Tanto ele, quanto o veículo e a arma foram encaminhados à delegacia.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos