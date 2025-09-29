Veículos de Comunicação
TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso encaminhando droga do MS para Minas Gerais

Jhonatan Xavier

Droga apreendida foi avaliada em R$ 600 mil. / Foto: DOF/Divulgação
Um homem de 28 anos foi preso em flagrante neste domingo (28), em Amambai, transportando 320 kg de maconha. A ação aconteceu durante bloqueio dos policias militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

Segundo as informações policiais, durante bloqueio na rodovia MS-156 em Amambai,, os militares deram ordem de parada ao condutor de um veículo Fiat Palio Weekend, que desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir. Após acompanhamento por cerca de 5 quilômetros, o veículo foi interceptado.

Ao ser interrogado, o autor afirmou ter pego a carga em Coronel Sapucaia, com destino a Belo Horizonte (MG), onde receberia R$ 10 mil pelo transporte. A droga apreendida foi avaliada em aproximadamente R$ 660 mil.

Diante dos fatos, o autor, o veículo e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Amambai.

