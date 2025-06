Homem é preso por agredir ex-companheira e descumprir medida protetiva em Dourados

Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados cumpriram mandado de prisão contra D.S.M. (27 anos), acusado de praticar agressões físicas, ameaças e danos materiais contra sua ex-companheira (28 anos), além de descumprir medida protetiva de urgência.

Segundo as investigações, o suspeito teria ido até o local na tentativa de reatar o relacionamento, mas, diante da negativa da vítima, passou a agir com violência.

De acordo com o relato da vítima, ele teria arremessado uma bicicleta contra a mulher, causando lesões nos braços e nas pernas, além de invadir a residência pelos fundos e danificar a motocicleta da vítima com o uso de um martelo. A vítima contou que o agressor também proferiu ameaças de morte, dizendo que iria “colocar fogo na casa”, e fugiu do local antes da chegada da polícia.

À época dos fatos, havia medida protetiva em vigor que impedia o autor de se aproximar da ex-companheira. A ordem judicial havia sido regularmente deferida e o suspeito foi devidamente intimado em data anterior ao crime. Assim, além das lesões corporais e ameaças, ele responderá pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

Após o cumprimento do mandado, o suspeito foi encaminhado à DEPAC/DDOS, onde permanecerá aguardando a realização da audiência de custódia.