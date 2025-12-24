Veículos de Comunicação
Início Dourados

INVESTIGAÇÃO

Homem é preso por estupro de vulnerável em Nova Andradina

Jhonatan Xavier

Mandado fui cumprido pela DAM de Nova Andradina / Foto: Arquivo/Nova News/Reprodução
Mandado fui cumprido pela DAM de Nova Andradina / Foto: Arquivo/Nova News/Reprodução

Um homem de 56 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso nesta segunda-feira (22), após cumprimento de mandado de prisão preventiva pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Nova Andradina.

Segundos as informações do Nova News, a prisão foi efetuada por equipes da DAM, com apoio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil. As diligências fazem parte de uma investigação conduzida pela própria delegacia especializada, que reuniu elementos suficientes para a representação pela prisão do investigado.

O Poder Judiciário deferiu o mandado de prisão preventiva, que foi prontamente cumprido neste segunda (22). Após a captura, o homem foi encaminhado para uma unidade policial e permanece à disposição da Justiça.

