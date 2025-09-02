Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Polícia

Homem é preso por estupro e fornecimento de bebida alcoólica a menor em Dourados

Kátia Kuratone

A prisão do autor ocorreu pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC). (Divulgação/PCMS)
A prisão do autor ocorreu pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC). (Divulgação/PCMS)

Um homem de 36 anos, foi preso em flagrante, suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos e fornecer bebida alcoólica a menores de idade. A prisão do autor ocorreu pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Dourados, com o auxílio da Polícia Militar, na residência dele, no bairro Cidade Jardim.

Segundo informações da polícia, a vítima compareceu à DEPAC acompanhada de seu ex-namorado para relatar o ocorrido. As diligências preliminares revelaram que o crime teria ocorrido na sexta-feira (29), quando o indivíduo ofereceu bebidas alcoólicas para menores de idade em sua residência e, posteriormente, levou a adolescente até um local ermo, onde praticou o ato sexual sem o consentimento dela. A adolescente relatou que pediu para o homem parar e disse que não queria, mas ele a ignorou e continuou com a violência sexual.

Durante a operação policial, foram apreendidos 29 garrafas de bebidas alcoólicas de diversas marcas, 21 essências de narguilé, aparelhos celulares, equipamentos de segurança e o veículo utilizado no crime.

As investigações preliminares revelaram ainda que o autor costumava promover festas para adolescentes em suas residências, fornecendo bebidas alcoólicas e produtos de tabagismo. O homem foi autuado por estupro e fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade.

Na audiência de custódia, o juiz converteu o flagrante em prisão preventiva. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), para realização de exame sexológico e recebeu todo o acompanhamento necessário.

O inquérito policial prossegue para reunir todos os elementos probatórios.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos