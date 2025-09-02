Homem é preso por estupro e fornecimento de bebida alcoólica a menor em Dourados

Um homem de 36 anos, foi preso em flagrante, suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos e fornecer bebida alcoólica a menores de idade. A prisão do autor ocorreu pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Dourados, com o auxílio da Polícia Militar, na residência dele, no bairro Cidade Jardim.

Segundo informações da polícia, a vítima compareceu à DEPAC acompanhada de seu ex-namorado para relatar o ocorrido. As diligências preliminares revelaram que o crime teria ocorrido na sexta-feira (29), quando o indivíduo ofereceu bebidas alcoólicas para menores de idade em sua residência e, posteriormente, levou a adolescente até um local ermo, onde praticou o ato sexual sem o consentimento dela. A adolescente relatou que pediu para o homem parar e disse que não queria, mas ele a ignorou e continuou com a violência sexual.

Durante a operação policial, foram apreendidos 29 garrafas de bebidas alcoólicas de diversas marcas, 21 essências de narguilé, aparelhos celulares, equipamentos de segurança e o veículo utilizado no crime.

As investigações preliminares revelaram ainda que o autor costumava promover festas para adolescentes em suas residências, fornecendo bebidas alcoólicas e produtos de tabagismo. O homem foi autuado por estupro e fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade.

Na audiência de custódia, o juiz converteu o flagrante em prisão preventiva. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), para realização de exame sexológico e recebeu todo o acompanhamento necessário.

O inquérito policial prossegue para reunir todos os elementos probatórios.