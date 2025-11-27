Veículos de Comunicação
Início Dourados

FURTO

Homem é preso por furtar scooter elétrica em Dourados

Jhonatan Xavier

Moto foi recuperada / Foto: PMMS/Reprodução
Na madrugada desta quinta-feira (27/11), por volta das 04h, uma guarnição do 3º Batalhão de Polícia Militar recuperou uma scooter elétrica furtada e prendeu um homem por furto no bairro Jardim Itália, em Dourados.

Segundo as informações policiais, a ação foi iniciada após acionamento via 190 sobre um furto de veículo elétrico que havia ocorrido momentos antes no Jardim Itália. Com as características do veículo repassadas, a equipe iniciou diligências pelas imediações e localizou um indivíduo conduzindo uma scooter elétrica com as mesmas descrições na Rua Prudêncio Campos Leite.

Durante a abordagem, o homem não soube informar a origem do veículo e afirmou tê-lo pego próximo à Praça Paraguaia. Foi constatado que a chave que estava na motoneta não era compatível com a scooter. A guarnição deslocou-se até a residência da vítima, que confirmou ser a proprietária do veículo.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, de Dourados para as providências cabíveis.

