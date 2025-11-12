Homem é preso por matar e enterrar desafeto em lavoura

A Polícia Militar identificou e prendeu o homem de 41 anos, que confessou o assassinato de Antônio Gilson Oissa, encontrado em avançado estado de decomposição, no dia 3 de novembro, parcialmente enterrado em uma cova rasa, em uma lavoura no distrito de Itamarati, região de Ponta Porã.

Segundo as informações policiais, após localizar o corpo de Antônio, foi iniciada investigação da Polícia Civil, que conseguiram identificar a vítima e apontar o suspeito. Com o apoio da Polícia Militar de Itamarati, foi solicitada a prisão temporária, deferida pelo Poder Judiciário.

O homem confessou que durante um desentendimento com Antônio, desferiu vários golpes de machadinha na cabeça da vítima, provocando sua morte. Em seguida, ele arrastou o corpo até a lavoura, onde enterrou o corpo na tentativa de ocultar o crime.

O caso segue em investigação.