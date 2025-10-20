Homem é preso suspeito de cometer maus-tratos contra o pai

A Polícia Militar foi acionada na tarde deste domingo (19), para tender ocorrência em uma residência na rua Maria de Carvalho, na região do Jardim Água Boa, em Dourados, onde um homem de 53 anos foi preso em flagrante na tarde deste domingo (20), suspeito de cometer maus-tratos contra o próprio pai, de 85 anos.

Segundo as informações policiais, ele é o responsável pelos cuidados do idoso e, por volta das 14h, tentou dar banho no pai, que teria se recusado, momento em que o homem teria empurrado a vítima, que caiu sobre o vaso sanitário.

Vizinhos acionaram a PM que, ao chegar ao local, constatou a situação e prendeu o autor que foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, de Dourados, onde foi autuado em flagrante.

Ainda de acordo com a polícia, relatos apontam que o idoso vinha sofrendo maus-tratos de forma contínua. O caso segue em investigação e o idoso foi encaminhado aos cuidados de outra filha.