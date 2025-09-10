Veículos de Comunicação
Início Dourados

Rodovia

Homem é preso tentando levar carreta para o Paraguai e vítima de sequestro é liberada em MG

Kátia Kuratone

Batalhão de Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem de 29 anos, que tentava levar uma carreta roubada para o Paraguai. (Divulgação PRF/MS)
Batalhão de Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem de 29 anos, que tentava levar uma carreta roubada para o Paraguai. (Divulgação PRF/MS)

A equipe da Base Operacional de Maracaju, do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), prendeu um homem de 29 anos, que tentava levar uma carreta roubada para o Paraguai. Durante a ação policial, a vítima, proprietário da carreta, que estava em cárcere privado em Uberlândia (MG), foi libertada.

Segundo a polícia, os militares realizavam policiamento na noite desta terça-feira (9), na MS-162, quando abordaram o veículo Scania/G380, de cor preta, conduzido pelo suspeito.

Ele alegou inicialmente que havia sido contratado em Uberlândia para levar a carreta até Ponta Porã e que teria pegado o veículo porque o proprietário passou mal. Porém, durante a revista, os policiais encontraram um celular com o nome do verdadeiro proprietário do caminhão.

Após checagem junto à agência de inteligência do BPMRv e contato com a Polícia Militar de Minas Gerais, foi constatado que o relato do suspeito não era verdadeiro. O proprietário da carreta, um homem de 43 anos, residente no Rio Grande do Sul, estava sendo mantido em cárcere privado na cidade de Uberlândia.

Com base nas informações coletadas, a vítima foi libertada na manhã desta quarta-feira (10). A mãe do homem enviou áudio aos policiais confirmando a libertação e agradecendo a ação rápida da polícia.

Aqui, o condutor da carreta foi preso em flagrante, e o veículo recuperado será restituído à vítima. Ambos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais. (Com informações

Assuntos

