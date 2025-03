Homem é preso transportando 723 Kg de drogas para Dourados

CAMPEONATO ESTADUAL

Ivinhema goleia o Águia Negra e avança para final do Estadual

Neste domingo (23), pela rodada de volta da semifinal, o Ivinhema recebeu o Águia Negra e, com um gol de Eliezer no primeiro tempo e três gols do zagueiro Michel no segundo tempo, goleou por 4 a 1. Com a vitória, o Ivinhema decide o título contra o Operário, que, neste sábado (22), eliminou a […]