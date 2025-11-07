Veículos de Comunicação
TRÁFICO

Homem é preso transportando quase R$ 500 mil em drogas

Jhonatan Xavier

Droga apreendia foi avaliada em R$ 485 mil / Foto: BPMRv/Reprodução
Durante fiscalização de trânsito e repressão a crimes na rodovia MS-156, km 71, uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) abordou um veículo Volkswagen Gol, conduzido por um homem de 26 anos, residente em Campinas (SP).

Segundo as informações policiais, o condutor informou que o veículo estava carregado com drogas. Ao realizar vistoria no interior do automóvel, a equipe localizou grande quantidade de entorpecentes, totalizando 225 quilos de maconha e 160 gramas de haxixe marroquino.

O autor declarou que havia buscado a droga em Coronel Sapucaia (MS) e que a levaria até Campinas (SP), onde receberia R$ 20 mil pelo transporte.

Diante dos fatos, o veículo, o entorpecente e o autor foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Amambai (MS) para as providências legais cabíveis. O prejuízo total ao crime foi estimado em R$ 485.000,00.

