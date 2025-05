Homem é suspeito de matar a esposa com facada no pescoço

O Mato Grosso do Sul registrou o 11º caso de feminicídio de 2025. Na madrugada desta sexta-feira (23), Olizandra Vera Cano, de 26 anos, foi brutalmente assassinada, em Coronel Sapucaia, fronteira com o Paraguai.

O autor seria o esposo da vítima, Celso Ireneu, de 32 anos, que foi preso em flagrante logo após o assassinato. De acordo com as informações policiais, o casal teria passado o dia ingerindo bebida alcoólica, quando o homem teria iniciado uma discussão motivada pelo preparo do jantar.

Por volta da meia noite a polícia foi acionada e ao chegar no local, encontrou Olizandra caída no quintal, já sem sinais vitais. Celso apresentava sinais de embriaguez e admitiu ter consumido bebida alcoólica ao longo do dia. Entretanto, negou a autoria do crime e apresentou versões contraditórias dos fatos.

Uma faca com manchas de sangue foi localizada próxima ao corpo da vítima, que apresentava um corte profundo no pescoço. Já o indivíduo apresentava sangue no corpo e roupas, além de um corte no braço. Ele foi preso em flagrante e o caso segue em investigação.

O casal ainda possui um filho de 1 ano e 9 meses.