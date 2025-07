Homem em surto acaba baleado pela PM em Dourados, após ameaçar a mãe com faca

Festa Julina

Arraiá do Clube dos Sargentos e Subtenentes de Dourados começa no dia 17

Começa nesta quinta-feira (17), a 4ª edição do Arraiá do CSSD (Clube dos Sargentos e Subtenentes de Dourados), que fica no Parque Alvorada. A festa começa às 18h com comidas típicas e várias brincadeiras à toda a família. Serão três dias de festa, dias 17, 18 e 19. O evento ainda contará ainda com atração musical […]