Homem encontra larvas na cabeça da filha e denuncia ex por maus-tratos

Um homem procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, de Dourados nesta segunda-feira, onde registrou boletim de ocorrência de maus-tratos contra a ex-esposa. Ele levou a filha do casal, de 7 anos, para ser atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foram encontradas larvas na cabeça da menina.

De acordo com as informações policiais, o homem afirmou que já havia notado a apresenta piolhos na criança e que sempre realiza o tratamento quando está com a filha, entretanto, no último sábado (22), ao lavar a cabeça da menina, notou a presença de larvas no couro cabeludo. Ele levou a filha à UPA, onde foi feita a limpeza e a remoção, mas a menina continuou sentindo incômodo, e então eles voltaram à unidae.

Em novo atendimento, a médica localizou múltiplos pontos com infestação de larvas na cabeça da criança e decidiu raspar o cabelo para tratar.