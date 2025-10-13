Veículos de Comunicação
Homem encontra oito quilos de maconha em veículo adquirido em leilão

Kátia Kuratone

A equipe do Canil utilizou cão farejador para confirmar a presença da droga no veículo. (Divulgação PMMS)
A equipe do Canil do 3º Batalhão de Polícia Militar apreendeu 8,1 kg de substância entorpecente em um veículo no bairro Vila Márcia, em Dourados. A ação ocorreu nesta segunda-feira (13), após acionamento via 190 para atender a um chamado sobre achado de entorpecentes.

De acordo com informações da polícia, o proprietário do veículo relatou ter adquirido o automóvel em leilão realizado em 28 de agosto e ao realizar vistoria detalhada no carro, ele foi surpreendido ao identificar um compartimento irregular, onde localizou tabletes de substância análoga à maconha. O homem acionou imediatamente a Polícia Militar.

A equipe do Canil utilizou cão farejador para confirmar a presença da droga no veículo. Foram apreendidos 8 tabletes totalizando 8,1 kg de maconha. Todo o material foi encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia de Dourados para os procedimentos cabíveis.

A polícia informa que denúncias podem ser realizadas pelo 190 (Emergência) ou no 181 (Disque denúncia, onde o anonimato é garantido)

