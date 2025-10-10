Veículos de Comunicação
Início Dourados

Polícia

Homem espanca cachorro com enxada na frente das filhas e termina preso em Dourados

Kátia Kuratone

O cão sobreviveu, mas ficou gravemente ferido e precisou de atendimento veterinário. (Divulgação)
Um homem de 40 anos foi detido, após agredir violentamente um cachorro com um cabo de enxada, enquanto as filhas, de 9 e 13 anos, assistiam à cena desesperadas. A ocorrência registrada como maus-tratos contra animal provocou revolta nesta quinta-feira (9), em Dourados. O cão sobreviveu, mas ficou gravemente ferido e precisou de atendimento veterinário.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem vivia nos fundos da casa da ex-companheira, de 38 anos. A mulher possuía medida protetiva de urgência contra ele, mas permitiu que o homem permanecesse temporariamente no imóvel para que não ficasse em situação de rua.

Durante a noite, ele teria se irritado com o comportamento do animal e, tomado por fúria, desferiu golpes na cabeça do cachorro usando o cabo da enxada. As filhas presenciaram a violência e entraram em desespero.

Ao retornar do trabalho, a mulher foi informada pelas meninas sobre o ocorrido e imediatamente acionou a polícia. Ela relatou temer que o ex-companheiro tenha atacado o cachorro como forma de ameaça indireta a ela.

O agressor foi conduzido à delegacia, onde foi autuado por maus-tratos a animais e por violar a medida protetiva imposta pela Justiça.

