Início Dourados

INVESTIGAÇÃO

Homem executa namorado da ex e depois é encontrado morto

Jhonatan Xavier

Caso segue em investigação / Foto: Reprodução/Campo Grande News
Homem identificado como Josevaldo Silva foi assassinado na tarde desta terça-feira (30/12) em Quebra-Coco, distrito de Sidrolândia. O autor seria o ex-companheiro da namorada dele, Isaías, que logo depois acabou encontrado morto dentro de um veículo.

Segundo informações iniciais, o crime pode ter sido motivado por ciúmes, já que o autor teria terminado recentemente o relacionamento e não aceitava o envolvimento da ex-companheira com a vítima. Testemunhas relataram à Polícia Militar que ele discutia em via pública com Isaías.

Conforme apuração do Campo Grande News, após fugir, o suspeito publicou áudios de despedida em redes sociais e, minutos depois, Isaías foi localizado morto dentro de um Corolla preto, na saída de Sidrolândia. Ele apresentava ferimento por arma de fogo na cabeça. A área foi isolada para os trabalhos da perícia.

O caso segue em investigação

