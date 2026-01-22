Homem foge da polícia, invade praça com carro e é preso por tráfico de drogas

Um homem de 27 anos, foi preso por policiais da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) nesta quarta-feira (21) em Rio Brilhante – cidade localizada a 60 km de Dourados. Segundo informações da polícia, ele estava de posse de uma arma de fogo com numeração raspada, além de porções de crack, que seriam destinadas à comercialização.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito fugiu durante abordagem, de maneira irresponsável e desesperada, colocando em risco as pessoas e os veículos nas ruas. Foi necessária perseguição, que só se encerrou, quando o suspeito perdeu o controle e colidiu o veículo com o alambrado de uma praça pública. Por sorte, não havia crianças ou frequentadores na praça no momento do impacto.

Monitoramento

A polícia estava monitorando o suspeito há cerca de uma semana e obteve a informação de que o suspeito estaria recebendo entorpecentes oriundos da fronteira e distribuindo em grandes quantidades na cidade. O veículo utilizado por ele foi identificado, bem como um padrão de comportamento, que indicavam, possivelmente, a comercialização de entorpecentes. Além disso, o suspeito era apontado como um indivíduo de alta periculosidade, já tendo respondido por crime de homicídio.

Com o padrão de comportamento do alvo identificado, a equipe montou uma vigilância ontem, quando o avistou saindo de casa com uma sacola plástica suspeita. Ao ser abordado perto de uma conveniência, o homem ignorou as ordens de parada e iniciou uma fuga desesperada. Questionado sobre o motivo da fuga, o homem alegou que, por ser jurado de morte por uma facção criminosa, pensou estar sendo perseguido por rivais. A sacola vista inicialmente não foi encontrada, e a polícia acredita que ele a tenha descartado durante o trajeto.

No entanto, as buscas continuaram na casa do suspeito, onde os policiais encontraram uma pistola com numeração raspada e 20 munições, porções de crack já embaladas para venda, totalizando 17,5g.

Esconderijo

Os policiais ainda localizaram compartimento oculto, em um cano enterrado. O cano no chão, que estava com uma tampa e ao lado um cabo de vassoura com um pedaço de arame na sua ponta, como se fosse uma ferramenta para “pescar” algum objeto levantou suspeitas. Lá dentro, foi encontrada uma balança de precisão com resquícios de droga.

O homem detido já possui antecedentes criminais por homicídio. Ele foi levado para a Delegacia de Rio Brilhante e autuado em flagrante por tráfico de drogas, posse de arma de fogo adulterada e desobediência. O homem segue à disposição da Justiça.