Homem incendeia casa na aldeia Bororó e acaba preso

Previsão do Tempo

Frio continua em Dourados nesta terça, segundo o Inmet

As baixas temperaturas que atingiram Dourados no domingo (29) seguem influenciando o clima nos próximos dias, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A segunda-feira (30) foi marcada por baixas temperaturas e a tendência é de que o frio continue. Conforme dados do Guia Clima da Embrapa, a temperatura mínima registrada hoje foi […]