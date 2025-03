Homem inventa roubo de veículo e é indiciado por estelionato em Fátima do Sul

Mais um caso de falsa comunicação de crime, desta vez envolvendo um homem de 23 anos, foi desvendado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Fátima do Sul. De acordo com a polícia, o suspeito compareceu à Delegacia de Polícia para registrar um boletim de ocorrência alegando ter sido vítima de um assalto na rodovia entre Fátima do Sul e Dourados.

No entanto, durante as investigações, os policiais descobriram que ele mesmo levou o carro até a fronteira com o Paraguai.

Segundo informações da polícia, o homem relatou que alugou um veículo na cidade de São Lourenço (MG), onde reside e trabalha. Ele afirmou que pretendia ir ao Paraguai, e que, na noite de quinta-feira (13), foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta, que anunciaram o assalto e levaram o veículo e R$ 5 mil em dinheiro. Após, o suposto crime, disse ter caminhado até a cidade, se hospedado em um hotel e somente no dia seguinte procurado a Unidade Policial para relatar o caso.

Investigação revela farsa

Ainda de acordo com informações da Polícia Civil, os policiais notaram diversas contradições no relato do suspeito e iniciaram diligências para verificar a veracidade da denúncia. A reviravolta veio quando informações obtidas mostraram que o veículo estava na fronteira, um dia antes do suposto assalto.

A suposta “vítima” acabou confessando que ele mesmo levou o carro até a fronteira, mas se recusou a informar quem teria feito a encomenda e quem recebeu o automóvel.

Além disso, a inconsistência sobre o dinheiro supostamente roubado também chamou atenção. No primeiro momento, ele alegou que carregava R$ 5 mil, mas depois admitiu que essa informação era falsa e que possuía apenas R$ 1 mil, valor usado para cobrir despesas da viagem.

Segundo caso de falsa comunicação de crime no ano

A Polícia Civil informa que este é o segundo caso de falso roubo noticiado e desvendado pela Delegacia de Fátima do Sul somente neste ano. Assim como no caso anterior, o autor responderá pelos crimes praticados.

Diante das evidências, o indivíduo foi indiciado pelos crimes de estelionato (art. 171 do Código Penal) e comunicação falsa de crime (art. 340 do Código Penal).

A Primeira Delegacia de Polícia de Fátima do Sul esclarece que informações e denúncias podem ser realizadas através do telefone (67) 9 9891-1063 e do Instagran do S.I.G (sigfatsul_policiacivilms). O anonimato é garantido.