Homem morre ao ser prensado por veículos e polícia suspeita de homicídio doloso

Um homem de 50 anos morreu na manhã desta segunda-feira (5) em Maracaju, após ser prensado por veículos na Rua Antônio de Souza Marcondes. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como possível homicídio doloso, quando há intenção de matar.

Segundo informações do Maracaju Speed, Márcio, conhecido como “Coelho”, chegou a ser socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros. Conforme relato dos militares, ele estava consciente e orientado, mas apresentava ferimentos graves no tórax e suspeita de traumatismo craniano. Durante o atendimento, a vítima contou que havia sido atropelada por uma caminhonete. Apesar dos esforços, ele teve uma nova parada ao dar entrada no pronto-socorro e não resistiu.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, Márcio estava ao lado de sua caminhonete Ford Ranger, estacionada na via, quando foi atingido violentamente por uma Hilux de cor branca ou prata. Após o atropelamento, o veículo ainda bateu em outros dois carros parados: um Honda Civic e um Hyundai IX35. Testemunhas serão ouvidas, e a polícia tenta identificar o motorista envolvido. A dinâmica do atropelamento e a motivação do possível crime ainda estão sendo apuradas.