Homem morre após capotar caminhonete repleta de maconha

Celso Patrick Gabilão Marques, de 29 anos, morreu em um grave acidente na madrugada desta quarta-feira (03). Ele conduzia uma caminhonete Volkswagen Amarok, carregada com grande quantidade de maconha na Rodovia MS-295, região de Iguatemi.

Conforme as informações policiais, relatos apontavam que o veículo havia capotado e saído da pista. No local a Polícia Militar encontrou Celso recebendo atendimento de emergência e perceberam que dezenas de tabletes de maconha estavam espalhados pela vegetação.