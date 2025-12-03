Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

TRAGÉDIA

Homem morre após capotar caminhonete repleta de maconha

Jhonatan Xavier

Acidente aconteceu na região de Iguatemi / Foto: Francisco Maranata/Reprodução
Acidente aconteceu na região de Iguatemi / Foto: Francisco Maranata/Reprodução

Celso Patrick Gabilão Marques, de 29 anos, morreu em um grave acidente na madrugada desta quarta-feira (03). Ele conduzia uma caminhonete Volkswagen Amarok, carregada com grande quantidade de maconha na Rodovia MS-295, região de Iguatemi.

Conforme as informações policiais, relatos apontavam que o veículo havia capotado e saído da pista. No local a Polícia Militar encontrou Celso recebendo atendimento de emergência e perceberam que dezenas de tabletes de maconha estavam espalhados pela vegetação.

Notícias Relacionadas

O veículo estava com placas falsas e ficou destruído depois de despencar de um barranco, ficando enroscada em fios de uma cerca. Ao todo foram apreendidos 65 fardos e inúmeros tabletes da droga, que pesou 1.653 quilos de maconha.

A caminhonete havia sido furtada ou roubada em Paranavaí (PR). Apesar de ter sido socorrido, o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada no hospital de Iguatemi.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos