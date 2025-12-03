Homem morre após capotar caminhonete repleta de maconha

Celso Patrick Gabilão Marques, de 29 anos, morreu em um grave acidente na madrugada desta quarta-feira (03). Ele conduzia uma caminhonete Volkswagen Amarok, carregada com grande quantidade de maconha na Rodovia MS-295, região de Iguatemi.
Conforme as informações policiais, relatos apontavam que o veículo havia capotado e saído da pista. No local a Polícia Militar encontrou Celso recebendo atendimento de emergência e perceberam que dezenas de tabletes de maconha estavam espalhados pela vegetação.
O veículo estava com placas falsas e ficou destruído depois de despencar de um barranco, ficando enroscada em fios de uma cerca. Ao todo foram apreendidos 65 fardos e inúmeros tabletes da droga, que pesou 1.653 quilos de maconha.
A caminhonete havia sido furtada ou roubada em Paranavaí (PR). Apesar de ter sido socorrido, o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada no hospital de Iguatemi.