Homem morre após colidir veículo contra poste na Coronel Ponciano

Um homem de 71 anos, identificado como Geraldo da Silva Souza, popularmente conhecido em Dourados como “Geraldinho da Sucam”, faleceu na tarde desta quinta-feira (13) após colidir o veículo que conduzia, modelo Honda Fit, contra um poste na Avenida Coronel Ponciano, em Dourados. Ele estava sozinho no carro no momento do acidente.

De acordo com informações policiais, ele seguia sentido bairro à Prefeitura quando subiu o meio-fio e colidiu com poste que, com a força do impacto, quebrou e caiu na via.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e tentaram reanimar a vítima, que não resisitu e faleceu no local.

As causas do acidente ainda não foram confirmadas. Geraldo realziava um tratamento de saúde e a possibilidade de mau súbito não é descartada. Imagens de câmeras de monitoramentos mostram um motoqueiro realizando uma conversão proíbida segundos antes do acidente, em frente ao veículo da vítima. O caso segue em investigação.