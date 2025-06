Homem morre após ser atropelado ao fazer manutenção em rodovia

Um grave acidente registrado na tarde desta terça-feira (3/6), na rodovia MS-379, região de Laguna Carapã, há 56 km de Dourados, resultou na morte de Ricardo Aparecido Pires, de 44 anos, que trabalhava na manutenção da via.

Segundo as informações policiais, o motorista de um veículo Fiat Pálio, identificado como Adilson de Souza, de 36 anos, estava embriagado e seguia no sentido a Amambai, quando teria perdido o controle da direção e atropelado Ricardo, que chegou a ser socorrido por uma ambulância do distrito de Bocajá e encaminhada ao Hospital Municipal de Laguna Carapã.

A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada no hospital.

Conforme relato de um companheiro de trabalho de Ricardo, o veículo estava em alta velocidade no momento do acidente. A Polícia Militar encontrou uma garrafa vazia de bebida alcoólica e várias latas de cerveja no interior do Fiat Pálio.

O Autor recebeu atendimento médico em Laguna e foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, de Dourados, onde o caso foi registrado como homicídio culposo — quando não há intenção de matar. O caso segue em investigação.