Início Dourados

ACIDENTE

Homem morre e outro fica ferido após veículo capotar em rodovia

Jhonatan Xavier

Veículo ficou totalmente destruído / Foto: Reprodução/Rio Brilhante em Tempo Real
Veículo ficou totalmente destruído / Foto: Reprodução/Rio Brilhante em Tempo Real

Um grave acidente registrado na tarde desta quarta-feira (19), deixou um homem ferido e resultou na morte de Gleidson Trindade da Silva, de 41 anos. Os dois seguiam em um veículo VW Gol, que capotou no quilômetro 336 da BR-267, entre Rio Brilhante e Maracaju.

De acordo com as informações policiais, o veículo seguia no sentido Maracaju a Rio Brilhante, quando, por circunstâncias ainda apuradas, perdeu o controle da direção, capotou e só parou dentro de uma plantação às margens da rodovia. A PRF, a Polícia Civil e a perícia técnica estiveram no local e confirmaram que Geidson, que seguia no banco do carona, morreu antes da chegada do socorro. O corpo foi levado ao IML de Dourados.

A vítima seria residente em Dourados. Já o motorista foi socorrido pelos Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Maracaju. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.

Ainda segundo as informações, durante a vistoria, foram localizados pacotes de cigarros, essências para narguilé e frascos de perfumes espalhados no interior do veículo, que reforça a suspeita de contrabando.

, hipótese que será investigada. A perícia registrou as condições da carga, do veículo e da pista.

O motorista foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, retirado do carro e levado ao hospital de Maracaju com ferimentos. Até o fechamento deste texto, o estado de saúde do condutor ainda não havia sido detalhado.

A Polícia Civil irá apurar as causas da saída de pista e a procedência dos produtos encontrados, além de esclarecer se o material tinha origem ilícita.

