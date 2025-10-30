Homem persegue ex-mulher e acaba preso pela Patrulha Maria da Penha em Dourados

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante pela Guarda Municipal de Dourados nesta quinta-feira (30) no Jardim Jóquei Clube por descumprir uma medida protetiva de urgência contra sua ex-esposa.

De acordo com informações da polícia, os agentes da equipe especializada Patrulha Maria da Penha realizaram uma visita de acompanhamento para verificar se a mulher, sob proteção da medida, estaria levando uma vida normal, após a separação conturbada do casal.

No local, a vitima de 29 anos relatou que o homem não vinha respeitando o afastamento obrigatório, que mandava várias mensagens em tons ofensivos, inclusive indo a escola onde estudam os filhos deles, tentando reatar o relacionamento.

A mulher ainda relatou que o homem já teria a ameaçado de morte e que recentemente teve que se mudar para a casa de uma amiga, temendo que ele, que faz uso de drogas, cumprisse as ameaças contra ela e os filhos.

Após os relatos da vítima, os agentes da Guarda Municipal foram até a casa do autor, que foi preso em flagrante por descumprimento da medida. Segundo a polícia, a medida proíbe inclusive o envio de mensagens pelo telefone celular.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Policia e permanecerá a disposição da Justiça.