Início Dourados

Prisão

Homem acusado de agredir idosos em Dourados é preso pela PM

Kátia Kuratone

Daniel é apontado como responsável por dois ataques brutais contra casais de idosos que ocorreram no dia 25 de setembro. (Divulgação PMMS) 
Daniel é apontado como responsável por dois ataques brutais contra casais de idosos que ocorreram no dia 25 de setembro. (Divulgação PMMS) 

Daniel Gonçalves da Cruz, de 32 anos, conhecido por sua atuação violenta em roubos contra idosos, foi preso pela Polícia Militar de Dourados nesta terça-feira (7). Segundo a polícia, o suspeito foi localizado por equipes da 9ª Companhia Independente da PM enquanto circulava em atitude suspeita com uma scooter elétrica furtada. Ele foi detido na Vila Cachoeirinha.

Ainda segundo a PM, Daniel resistiu à prisão e foi necessário o uso moderado da força para contê-lo. Segundo as investigações, Daniel é apontado como responsável por dois ataques brutais contra casais de idosos que ocorreram no dia 25 de setembro. 

O primeiro caso aconteceu por volta das 5h da manhã, no Jardim Clímax, onde um homem de 86 anos e sua esposa, de 64, foram surpreendidos enquanto tomavam chimarrão na varanda. Ao perceber um barulho nos fundos da casa, a mulher encontrou o criminoso tentando furtar um botijão de gás. Momentos depois, ele retornou ao local, passou a enforcar a vítima e só foi contido após o marido reagir com cadeiradas. Na fuga, Daniel ainda levou três celulares.

Horas depois, às 7h30, outro casal de idosos foi atacado em circunstâncias semelhantes no Jardim Flórida II. A idosa, de 81 anos, foi atingida na cabeça com uma tábua de carne e seu marido, de 80, espancado com o mesmo objeto. Após as agressões, o criminoso fugiu levando R$ 2 mil e um celular. As vítimas foram socorridas e levadas inicialmente à UBS da Seleta, sendo posteriormente transferidas para a UPA.

Após os ataques, Daniel chegou a ser internado no Hospital da Vida, mas escapou antes de ser transferido ao presídio, mesmo com a prisão preventiva já decretada pela Justiça. Daniel e o veículo recuperado foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Dourados, onde o caso segue sob investigação. 

