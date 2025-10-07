Homem acusado de agredir idosos em Dourados é preso pela PM

Daniel Gonçalves da Cruz, de 32 anos, conhecido por sua atuação violenta em roubos contra idosos, foi preso pela Polícia Militar de Dourados nesta terça-feira (7). Segundo a polícia, o suspeito foi localizado por equipes da 9ª Companhia Independente da PM enquanto circulava em atitude suspeita com uma scooter elétrica furtada. Ele foi detido na Vila Cachoeirinha.

Ainda segundo a PM, Daniel resistiu à prisão e foi necessário o uso moderado da força para contê-lo. Segundo as investigações, Daniel é apontado como responsável por dois ataques brutais contra casais de idosos que ocorreram no dia 25 de setembro.

O primeiro caso aconteceu por volta das 5h da manhã, no Jardim Clímax, onde um homem de 86 anos e sua esposa, de 64, foram surpreendidos enquanto tomavam chimarrão na varanda. Ao perceber um barulho nos fundos da casa, a mulher encontrou o criminoso tentando furtar um botijão de gás. Momentos depois, ele retornou ao local, passou a enforcar a vítima e só foi contido após o marido reagir com cadeiradas. Na fuga, Daniel ainda levou três celulares.

Horas depois, às 7h30, outro casal de idosos foi atacado em circunstâncias semelhantes no Jardim Flórida II. A idosa, de 81 anos, foi atingida na cabeça com uma tábua de carne e seu marido, de 80, espancado com o mesmo objeto. Após as agressões, o criminoso fugiu levando R$ 2 mil e um celular. As vítimas foram socorridas e levadas inicialmente à UBS da Seleta, sendo posteriormente transferidas para a UPA.

Após os ataques, Daniel chegou a ser internado no Hospital da Vida, mas escapou antes de ser transferido ao presídio, mesmo com a prisão preventiva já decretada pela Justiça. Daniel e o veículo recuperado foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Dourados, onde o caso segue sob investigação.