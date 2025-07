Homem que ameaçou a mãe, PMS e servidores da UPA é liberado com medidas cautelares

Esporte

Inscrições para Meia Maratona do Fogo terminam nesta quinta-feira

As inscrições para a 6ª Meia Maratona do Fogo terminam nesta quinta-feira (17). Os interessados devem se inscrever pela plataforma Kmais – Faça aqui a sua inscrição. Com percurso de 21 km, largada às 6h30 no Ginásio Municipal de Itaporã, e chegada no quartel do Corpo de Bombeiros de Dourados, a corrida acontece no domingo, dia […]