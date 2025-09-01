Homem que desviou abono salarial de trabalhador é indiciado por estelionato em Fátima do Sul

Um homem de 27 anos foi indiciado pelo crime de estelionato (art. 171 do Código Penal) pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Fátima do Sul. De acordo com as apurações da polícia, o investigado abriu uma conta digital utilizando indevidamente documento de identidade de outra pessoa.

A fraude resultou na transferência irregular de valores referentes ao abono salarial de um trabalhador local. O golpe foi descoberto quando a vítima, ao tentar sacar o benefício, constatou que o valor já havia sido movimentado por meio de transferências via PIX.

Durante a investigação, a vítima reconheceu o autor como responsável pela abertura da conta fraudulenta. O autor confessou ter utilizado dados alheios para efetuar o cadastro e realizar as movimentações financeiras.

Além do indiciamento por estelionato, a Polícia Civil destacou que o investigado responde a três ações criminais por tráfico de drogas, já estando condenado em duas delas, o que reforça seu histórico de envolvimento com a prática delituosa.

O inquérito policial agora será encaminhado ao Ministério Público, que dará continuidade à persecução penal.

Denúncias para a Delegacia de Fátima do Sul podem ser realizadas através do telefone (67) 9 9891-1063. O anonimato é garantido.