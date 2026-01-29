Veículos de Comunicação
Início Dourados

Homem que furava pneus com pregos para roubar cargas ilegais é preso em Dourados

Material apreendido inclui armas, rádio transmissor e produtos de contrabando

Gabriela Porto

Suspeito foi preso horas após assalto a muambeiros em estrada de Dourados. - Foto: Arquivo Portal RCN 67
Suspeito foi preso horas após assalto a muambeiros em estrada de Dourados. - Foto: Arquivo Portal RCN 67

Um homem com histórico no transporte ilegal de mercadorias entre Paraguai e Brasil foi preso em Dourados, a 251 Km de Campo Grande, acusado de integrar uma quadrilha especializada em assaltar cargas de contrabando. A prisão ocorreu na tarde de quarta-feira (28) e foi realizada por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) e da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), ambas da Polícia Civil.

Segundo as investigações, o suspeito atuava anteriormente como muambeiro, mas decidiu mudar de estratégia criminosa ao passar a roubar cargas transportadas por outros contrabandistas, explorando o conhecimento adquirido ao longo dos anos sobre rotas, horários e métodos utilizados na fronteira.

Mudança de atuação criminosa

De acordo com policiais envolvidos na investigação, o homem conhecia detalhadamente o funcionamento do transporte ilegal de mercadorias e decidiu abandonar o papel de transportador para atuar diretamente nos assaltos.

“Ele sabia por onde os veículos passavam, os horários e os pontos mais vulneráveis. Passou a roubar porque considerava mais lucrativo e menos arriscado do que transportar a carga”, relatou um investigador.

A nova atuação incluía o uso de violência e armamento pesado, elevando o grau de periculosidade dos crimes.

Assalto em estrada

O suspeito foi localizado poucas horas após um assalto ocorrido em uma estrada de terra conhecida como Travessão do Castelo, que liga o prolongamento da Avenida Marcelino Pires ao anel viário de Dourados. No local, o grupo utilizou um dispositivo artesanal conhecido popularmente como “cama de faquir”, feito com pedaços de pneu e pregos de aço, para perfurar os pneus do veículo da vítima.

O método obrigou o motorista a reduzir a velocidade e parar. Em seguida, os assaltantes se aproximaram armados e efetuaram disparos para intimidar o condutor.

Carga roubada e armamento

Durante o roubo, foram levados perfumes importados e outros produtos de origem estrangeira, avaliados em cerca de R$ 13 mil. Após o crime, os policiais intensificaram as buscas e localizaram o suspeito em uma residência no Jardim Água Boa, região sul da cidade.

No imóvel, foram apreendidos parte da carga roubada, um rádio transmissor, uma pistola calibre 9 milímetros e uma espingarda de pressão, além de um veículo utilizado nos assaltos.

Prisão em flagrante

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Segundo a Polícia Civil, ele já era conhecido das forças de segurança por envolvimento anterior com contrabando e descaminho.

Os demais integrantes do grupo criminoso já foram identificados e seguem sendo procurados.

Investigação continua

A polícia investiga agora se a quadrilha está envolvida em outros roubos semelhantes registrados na região de fronteira. O caso reforça a preocupação das autoridades com o aumento da violência associada a crimes transfronteiriços.

