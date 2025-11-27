Homem que matou a ex com mais de 20 facadas tem prisão preventiva decretada

Cristian Alexander Cabeza Heriquez, de 44 anos, teve a prisão preventiva decreta nesta quarta-feira (26) e deve ser transferido para a Penitenciária Estadual de Dourados (PED) ainda nesta semana. Ele é acusado de matar Alliene Nunes Barbosa, 50, com 23 facadas no último domingo (23), em Dourados.
Esse foi o 38º caso de feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul no ano de 2025. O autor segue à disposição da Justiça enquanto o processo avança e novas etapas da investigação são concluídas pela Delegacia de Atendimento à Mulher.
Conforme o RCN67 informou anteriormente, Alliene era ex-guarda municipal e foi brutalmente assassinada pelo ex-marido com cerca de 23 facadas. O crime aconteceu na frente do filho da vítima, de apenas nove anos de idade. Após ficar 40 minutos trancada, a criança conseguiu fugir e pedir ajuda a um vizinho que acionou a Polícia Militar.
O autor foi localizado e preso horas depois, na casa da mãe dele, na Vila Industrial. Alliene possuía medida protetiva contra Cristian, que usava tornozeleira eletrônica por violência doméstica.