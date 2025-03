Homem que matou idoso em Dourados tem prisão preventiva decretada

O lutador de Muay Thai, Maicon Oliveira, de 21 anos, acusado de matar Carlos Roberto Marani, de 61 anos, em Dourados, teve a prisão preventiva decretada pela justiça, após audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (5).

O crime ocorreu no dia 4 de março, quando o suspeito, motivado por ciúmes, entrou em vias de fato com a vítima, resultando na morte do idoso, em uma edícula no Jardim Maringá, em Dourados. Horas depois, Maicon foi preso pelas polícias Civil e Militar, onde confessou a autoria do crime e afirmou ter utilizado golpes da arte marcial contra o mesmo.

Ele permanece na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a Depac, mas ainda nesta quinta-feira (6) deve ser transferido para a PED – Penitenciária Estadual de Dourados.