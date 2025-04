Homem saiu de Dourados com 48 kg de drogas e é preso em terminal rodoviário de Nova Andradina

Um homem, de 23 anos, foi preso por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (31), pelo 8º Batalhão de Polícia Militar, “O Guardião do Vale do Ivinhema”, na área do terminal rodoviário de Nova Andradina.

Durante patrulhamento, a equipe observou um indivíduo desembarcando de uma van. Ao notar a presença da viatura, o homem demonstrou nervosismo, o que gerou suspeitas e motivou a abordagem.

Ao ser questionado, ele informou que seguia de Dourados e estava na cidade para visitar um irmão. No entanto, durante a revista, os policiais encontraram três caixas de papelão lacradas, que o suspeito alegou serem encomendas das quais não sabia o conteúdo.

Ao abrir as caixas, os policiais descobriram 56 tabletes de maconha, embalados com plásticos impregnados com amaciante, técnica comum para mascarar o cheiro da droga. O total apreendido foi de 48,1 kg de entorpecente.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina. Em depoimento, ele revelou que recebeu a droga em um ponto de ônibus em frente ao Atacadão, em Dourados, e seguiria de van para Nova Andradina, com destino final em Altamira, no Pará.

Segundo a polícia, o suspeito explicou que pelo transporte da droga receberia o pagamento de uma dívida de R$ 10 mil.