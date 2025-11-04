Homem tem celular e dinheiro roubados por travestis no Centro de Dourados

Um homem, de 58 anos, procurou a polícia na noite desta segunda-feira (03), para registrar ocorrência de roubo do seu aparelho celular e R$ 300. As autoras seriam duas travestis que teriam o abordado.

Segundo as informações policiais, por volta das 23h o homem parou o carro na Rua Onofre Pereira de Matos, região central de Dourados, para mexer no som do veículo, quando foi abordado por duas travestis.

Uma delas teria tomado o celular das mãos da vítima e afirmou que só devolveria se ele pagasse a quantia de R$ 300,00, momento em que o homem tentou pegar o dinheiro na carteira e foi surpreendido pelas autoras, que teriam pegado a quantia e fugiram.

O caso segue em investigação.