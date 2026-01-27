Homens entram em confronto com a Força Tática em Dourados e dois morrem

Uma abordagem após uma denúncia, terminou em confronto entre cinco homens e policiais militares da Força Tática, na manhã desta terça-feira (27), em Dourados. Dois homens, que foram identificados como Alisson da Silva e Claudeir dos Santos morreram e outros três suspeitos ficaram feridos e seguem internados no Hospital da Vida.

Segundo a polícia, a troca de tiros ocorreu por volta das 6h, na Rua das Orquídeas, no bairro Jardim Pantanal. Equipes da Força Tática foram até o local após denúncia sobre a presença dos homens em atitude considerada suspeita. Ao chegarem ao local, os policiais teriam sido recebidos a tiros, dando início ao confronto.

Os envolvidos estavam em um veículo Gol prata, onde foram localizadas quatro armas, sendo duas pistolas e dois revólveres, além de uma quantia de dinheiro em espécie.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local para realizar os levantamentos periciais. As circunstâncias do confronto seguem sendo apuradas pelas autoridades.