Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

POLICIAL

Homens entram em confronto com a Força Tática em Dourados e dois morrem

Kátia Kuratone

Troca de tiros no Jardim Pantanal deixou dois mortos e três feridos que foram encaminhados ao Hospital da Vida. (Divulgação)
Troca de tiros no Jardim Pantanal deixou dois mortos e três feridos que foram encaminhados ao Hospital da Vida. (Divulgação)

Uma abordagem após uma denúncia, terminou em confronto entre cinco homens e policiais militares da Força Tática, na manhã desta terça-feira (27), em Dourados. Dois homens, que foram identificados como Alisson da Silva e Claudeir dos Santos morreram e outros três suspeitos ficaram feridos e seguem internados no Hospital da Vida.

Segundo a polícia, a troca de tiros ocorreu por volta das 6h, na Rua das Orquídeas, no bairro Jardim Pantanal. Equipes da Força Tática foram até o local após denúncia sobre a presença dos homens em atitude considerada suspeita. Ao chegarem ao local, os policiais teriam sido recebidos a tiros, dando início ao confronto.

Os envolvidos estavam em um veículo Gol prata, onde foram localizadas quatro armas, sendo duas pistolas e dois revólveres, além de uma quantia de dinheiro em espécie.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local para realizar os levantamentos periciais. As circunstâncias do confronto seguem sendo apuradas pelas autoridades.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos