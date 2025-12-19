Veículos de Comunicação
Início Dourados

CONTRABANDO E DESCAMINHO

Homens fogem da polícia e abandonam quase 180 kg de cabelo humano

Jhonatan Xavier

Material apreendido totalizou quase 180 kg/Foto: Reprodução
Material apreendido totalizou quase 180 kg/Foto: Reprodução

Cerca de 180 kg de cabelo humano contrabandeados foram apreendidos durante patrulhamento ostensivo da equipe da Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar na noite desta quinta-feira (18), em um barracão no bairro Carandá, na região norte da cidade Ponta Porã, a 120 km de Dourados.

Conforme as informações policiais, ao perceber movimentação suspeita no imóvel os militares iniciaram a ação, momento em que dois homens que estavam no local fugiram. No interior do imóvel, foram encontrados diversos maços de cabelo espalhados pelo chão, além de quatro caixas com grande quantidade do material, totalizando aproximadamente 180 quilos.

O material foi apreendido e encaminhado à Receita Federal.

