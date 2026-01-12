Hospital da Vida vai substituir equipamento de tomografia e exames vão para o HU/UFGD

O aparelho de Tomografia Computadorizada do Hospital da Vida será retirado em virtude da necessidade de instalação de novo equipamento, cujo fornecimento é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde. A informação foi divulgada por nota nesta segunda-feira (12) pela Fundação de Serviços de Saúde (Funsaud), vinculada à Secretaria Municipal de Saúde de Dourados.

Enquanto o novo equipamento estiver sendo instalado, os exames de tomografia não poderão ser realizados na unidade, mas todos os pacientes terão o atendimento garantido.

De acordo com a direção da Funsaud, para assegurar a continuidade dos serviços, os pacientes serão transportados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a realização dos exames de tomografia no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU/UFGD), até a conclusão da instalação do novo equipamento, prevista para o dia 31 de janeiro de 2026.

O equipamento que está sendo substituído atende uma alta demanda de exames de imagens no Hospital da Vida, com 15.439 procedimentos. O novo equipamento será uma TC Canon de 80 canais, igual a que está instalada lá hoje, mas que terá maior vida útil em razão dos elevados números de exames de tomografia de crânio, abdômen, tórax, entre outros, que são realizados diariamente no Hospital da Vida de Dourados.

O Setor de Imagens da unidade é composto por três tipos de exames: Raio-X HBR, Tomografia Computadorizada HBR e Raio-X Fidi. Somente no ano passado, foram realizados 16.975 exames de Raio-X HBR, sendo 1830 em janeiro; 1754 em fevereiro; 1673 em março; 1692 em abril; 1822 em maio; 1716 em junho; 2000 em julho; 1802 em agosto; 1864 em setembro; 534 em outubro; 115 em novembro e 170 em dezembro, considerando que nesses últimos 3 meses os exames de Raio-X HBR também foram realizados fora da unidade.

De janeiro a dezembro de 2026, o Hospital da Vida também realizou 15.439 exames de Tomografia Computadorizada, sendo 1172 em janeiro; 111 em fevereiro; 1250 em março; 1212 em abril; 1250 em maio; 1223 em junho; 1497 em julho; 1377 em agosto; 1392 em setembro; 1243 em novembro e 1331 em dezembro.

Também de janeiro a dezembro, o Hospital da Vida realizou 3.611 exames de Raio-X Fidi. “Esse elevado volume de exames no setor de imagem do Hospital da Vida comprova a importância que Dourados tem para os 33 municípios da região que enviam seus pacientes de urgência e emergência para atendimento na nossa unidade, daí a necessidade dos entes federados, como o Estado e a União, destinarem mais recursos para a saúde pública em nosso município”, ressalta Márcio Figueiredo, secretário municipal de Saúde.

UPA 24 HORAS

No Hospital da Vida, a demanda por exames de imagens foi gigantesca, atingindo o total de 36.025 exames somente em 2025, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que recebe pacientes de urgência e emergência 24 horas por dia, não foi diferente. De janeiro a setembro de 2025 foram realizados 24.196 exames de Raio-X HBR na UPA, sendo 1979 em janeiro; 2074 em fevereiro; 2431 em março; 2.500 em abril; 2627 em maio; 2705 em junho; 3.902 em julho; 2829 em agosto e 3.149 em setembro.

No ano passado, a Unidade de Pronto Atendimento também realizou 2287 exames de Raio-X Fidi. “Grande parte desses exames de Raio-X HBR e Raio-X Fidi realizados na UPA também foram para atender pacientes da região, reforçando a necessidade de um aporte maior de recursos federais e estaduais na saúde de Dourados”, enfatiza Marcio Figueiredo.