Hospital de Amor será inaugurado no segundo semestre em Dourados

As obras do Hospital de Amor em Dourados estão em fase final, com inauguração e início dos atendimentos previstos para o segundo semestre deste ano. A nova unidade será especializada no tratamento oncológico, oferecendo serviços de prevenção, diagnóstico e terapias avançadas para pacientes da região.

Na última terça-feira (18) uma comitiva formada por diretores da Sicredi Centro-Sul MS/BA, o prefeito Marçal Filho, representantes da Associação de Apoiadores do Hospital de Amor de Dourados (AApoiadores) e o diretor de desenvolvimento institucional do Hospital de Amor, Henrique Moraes Prata, vistoriaram as obras que entram na fase da construção do contrapiso.

O Hospital de Amor é reconhecido nacionalmente pela excelência no atendimento a pacientes com câncer, proporcionando tratamento humanizado e de alta qualidade. A instalação da unidade em Dourados visa descentralizar os serviços de saúde e facilitar o acesso da população local a cuidados especializados.

A estrutura contará com equipamentos de última geração e uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais de saúde.

Além do atendimento clínico, o hospital promoverá ações educativas e campanhas de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer.