Hospital Regional de Dourados alerta sobre "golpe da contratação"

A Agir (Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde), empresa responsável pela administração do Hospital Regional de Dourados, divulgou um alerta sobre pessoas não autorizadas que estão estão se passando por recrutadores, oferecendo falsas oportunidades de emprego e cobrando valores para participação em etapas de seleção para trabalhar na unidade.

Em nota, o hospital relatou que esse tipo de abordagem não procede, principalmente relacionado a cobranças para testes ou entrevistas de emprego. O Hospital Regional de Dourados deve entrar em funcionamento em sua totalidade no dia 20 de dezembro, aniversário de 90 anos do município.

Veja nota na íntegra:

“O Hospital Regional de Dourados (HRD) informa que todos os processos de recrutamento, seleção e contratação de colaboradores e prestadores de serviço são realizados exclusivamente pela Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde (Agir), organização responsável pela gestão da unidade.”

“Recebemos informações de que pessoas não autorizadas estão se passando por recrutadores, oferecendo falsas oportunidades de emprego e cobrando valores para participação em etapas de seleção. Reforçamos que não existe qualquer cobrança para testes, entrevistas ou quaisquer fases de recrutamento conduzidos pela Agir.”

“Alertamos a população para que desconsidere abordagens suspeitas e confie apenas nos canais oficiais da Agir para informações sobre vagas e processos seletivos.”

“Em caso de dúvidas ou para confirmação de informações, orientamos que o contato seja feito diretamente com a instituição por meio de seus canais oficiais.”