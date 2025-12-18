Hospital Regional de Dourados inicia serviços assistenciais e amplia rede estadual

O Hospital Regional de Dourados (HRD) Olga Castoldi Parizotto, que começará a operar oficialmente no próximo dia 20 de dezembro, já iniciou suas atividades assistenciais antes da inauguração. A unidade, que integra a Nova Arquitetura da Saúde de Mato Grosso do Sul, promete ampliar a capacidade de atendimento da rede estadual, especialmente para os 34 municípios da região sul do Estado.
Com a abertura gradual, o hospital já começa a atender a população da macrorregião Cone Sul, beneficiando aproximadamente 900 mil pessoas. A estratégia faz parte de um projeto de reorganização da rede de saúde estadual, que visa otimizar o fluxo de atendimento e reduzir a sobrecarga nos hospitais de Campo Grande, concentrando o atendimento de alta complexidade em Dourados.
Início das atividades
Localizado às margens da BR-463, o Hospital Regional de Dourados Olga Castoldi Parizotto conta com 100 leitos, divididos entre internação, UTI (adulto e pediátrica), e cuidados imediatos. A unidade também possui quatro salas cirúrgicas, voltadas para procedimentos de média e alta complexidade, incluindo especialidades como cirurgia geral, ortopedia, ginecologia, urologia e oftalmologia.
Já no dia 15 de dezembro, o hospital realizou a primeira cirurgia, marcando o início efetivo de suas atividades assistenciais, antes mesmo de sua inauguração oficial.
Nova Arquitetura
De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, essa reestruturação do sistema de saúde em Mato Grosso do Sul tem como proposta reduzir os deslocamentos e ampliar a resolutividade nos atendimentos.
“A organização da rede de saúde torna o processo mais eficiente e acessível. O Hospital Regional de Dourados é um marco nesse modelo e é fundamental para garantir atendimento de qualidade para a população da região sul”, explicou o secretário.
O novo modelo de arquitetura e integração organizou os atendimentos de acordo com o local e a complexidade necessária. Com essa reorganização, a saúde no Estado se regionaliza: municípios de médio porte concentram serviços de média complexidade, enquanto cidades maiores, como Dourados, oferecem atendimentos de alta complexidade
Capacidade e Expansão
A unidade tem previsão de expansão até 2026, quando será capaz de operar com 192 leitos, incluindo a ativação de hemodinâmica e a instalação de uma quinta sala cirúrgica. Até lá, o hospital continuará a ampliar seus serviços, com foco em atendimento eficiente, segurança e humanização.
Com a informatização completa dos processos, incluindo prontuário eletrônico, gestão de leitos e integração com a regulação estadual, o hospital será um modelo tecnológico dentro da rede estadual. Essa modernização garantirá rastreabilidade, otimização de fluxos e maior segurança assistencial para os pacientes.
“O hospital é um passo importante na melhoria dos serviços de saúde da região e vai representar um marco no atendimento à população”, afirmou a diretora-geral do hospital, Andréia Alcântara