Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

SAÚDE PÚBLICA

Hospital Regional de Dourados inicia serviços assistenciais e amplia rede estadual

Unidade começa a operar no dia 20 de dezembro, com atendimento de alta complexidade e integração à Nova Arquitetura da Saúde, beneficiando 34 municípios do sul de Mato Grosso do Sul.

Gabriela Porto

Fachada do novo Hospital Regional de Dourados. (Fotos: Bruno Rezende)
Fachada do novo Hospital Regional de Dourados. (Fotos: Bruno Rezende)

O Hospital Regional de Dourados (HRD) Olga Castoldi Parizotto, que começará a operar oficialmente no próximo dia 20 de dezembro, já iniciou suas atividades assistenciais antes da inauguração. A unidade, que integra a Nova Arquitetura da Saúde de Mato Grosso do Sul, promete ampliar a capacidade de atendimento da rede estadual, especialmente para os 34 municípios da região sul do Estado.

Com a abertura gradual, o hospital já começa a atender a população da macrorregião Cone Sul, beneficiando aproximadamente 900 mil pessoas. A estratégia faz parte de um projeto de reorganização da rede de saúde estadual, que visa otimizar o fluxo de atendimento e reduzir a sobrecarga nos hospitais de Campo Grande, concentrando o atendimento de alta complexidade em Dourados.

Início das atividades

Localizado às margens da BR-463, o Hospital Regional de Dourados Olga Castoldi Parizotto conta com 100 leitos, divididos entre internação, UTI (adulto e pediátrica), e cuidados imediatos. A unidade também possui quatro salas cirúrgicas, voltadas para procedimentos de média e alta complexidade, incluindo especialidades como cirurgia geral, ortopedia, ginecologia, urologia e oftalmologia.

Fotos: Bruno Rezende
Fotos: Bruno Rezende
Fotos: Bruno Rezende
Fotos: Bruno Rezende

Já no dia 15 de dezembro, o hospital realizou a primeira cirurgia, marcando o início efetivo de suas atividades assistenciais, antes mesmo de sua inauguração oficial.

Nova Arquitetura

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, essa reestruturação do sistema de saúde em Mato Grosso do Sul tem como proposta reduzir os deslocamentos e ampliar a resolutividade nos atendimentos.

“A organização da rede de saúde torna o processo mais eficiente e acessível. O Hospital Regional de Dourados é um marco nesse modelo e é fundamental para garantir atendimento de qualidade para a população da região sul”, explicou o secretário.

Notícias Relacionadas

O novo modelo de arquitetura e integração organizou os atendimentos de acordo com o local e a complexidade necessária. Com essa reorganização, a saúde no Estado se regionaliza: municípios de médio porte concentram serviços de média complexidade, enquanto cidades maiores, como Dourados, oferecem atendimentos de alta complexidade

Capacidade e Expansão

A unidade tem previsão de expansão até 2026, quando será capaz de operar com 192 leitos, incluindo a ativação de hemodinâmica e a instalação de uma quinta sala cirúrgica. Até lá, o hospital continuará a ampliar seus serviços, com foco em atendimento eficiente, segurança e humanização.

Com a informatização completa dos processos, incluindo prontuário eletrônico, gestão de leitos e integração com a regulação estadual, o hospital será um modelo tecnológico dentro da rede estadual. Essa modernização garantirá rastreabilidade, otimização de fluxos e maior segurança assistencial para os pacientes.

“O hospital é um passo importante na melhoria dos serviços de saúde da região e vai representar um marco no atendimento à população”, afirmou a diretora-geral do hospital, Andréia Alcântara

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos