Hospital Veterinário Aurora oferece consultas de rotina, exames e cirurgias complexas em Dourados

O quadro Vitrine de Negócios desta sexta-feira (30/01) recebeu Bianca de Castro Leal, gestora do novo Hospital Veterinário Aurora, que está em funcionamento em Dourados desde outubro de 2025. O local oferece uma nova visão para o ramo, focada na medicina veterinária preventiva, atendimento ao cliente e cuidados com os pets com funcionamento 24 horas.

“Diferente de clínicas simples, o hospital mantém obrigatoriamente um veterinário presente 24 horas por dia para o pronto atendimento. Oferecemos tudo em um só lugar: desde consultas de rotina até cirurgias complexas e exames no mesmo local”, explica Bianca.

Segundo Bianca, o Hospital Aurora já possuía uma unidade no Rio Grande do Sul. ” Os proprietários decidiram investir em Dourados por considerar a cidade próspera e devido a ligações familiares dos proprietários com a região”.

Serviços

Farmácia 24h aberta ao público externo. “Permitindo a compra de medicamentos a qualquer hora, mesmo para quem não é paciente do hospital”.

Estética e Banho Terapêutico: “Além do banho estético comum, oferecem banhos terapêuticos com produtos específicos para tratar doenças de pele (dermatopatias), realizados por um especialista chamado groomer”.

Especialidades e Internação: Contam com especialistas em diversas áreas, cirurgia de tecidos moles, ortopedia (coluna e fraturas) e internação assistida 24h por uma equipe completa.

Exames: Possuem infraestrutura para exames de imagem (Raio-X e ultrassom) e exames de sangue.

Serviço: Hospital Veterinário Aurora fica na Rua Aurora Augusto de Matos, 4745, Vila Aurora.

