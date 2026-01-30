Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Tudo em um só lugar!

Hospital Veterinário Aurora oferece consultas de rotina, exames e cirurgias complexas em Dourados

Kátia Kuratone

O quadro Vitrine de Negócios recebeu Bianca de Castro Leal, gestora do Hospital Veterinário Aurora (Foto: Raíssa Vitória)
O quadro Vitrine de Negócios recebeu Bianca de Castro Leal, gestora do Hospital Veterinário Aurora (Foto: Raíssa Vitória)

O quadro Vitrine de Negócios desta sexta-feira (30/01) recebeu Bianca de Castro Leal, gestora do novo Hospital Veterinário Aurora, que está em funcionamento em Dourados desde outubro de 2025. O local oferece uma nova visão para o ramo, focada na medicina veterinária preventiva, atendimento ao cliente e cuidados com os pets com funcionamento 24 horas.

“Diferente de clínicas simples, o hospital mantém obrigatoriamente um veterinário presente 24 horas por dia para o pronto atendimento. Oferecemos tudo em um só lugar: desde consultas de rotina até cirurgias complexas e exames no mesmo local”, explica Bianca.

Segundo Bianca, o Hospital Aurora já possuía uma unidade no Rio Grande do Sul. ” Os proprietários decidiram investir em Dourados por considerar a cidade próspera e devido a ligações familiares dos proprietários com a região”.

Serviços
Farmácia 24h aberta ao público externo. “Permitindo a compra de medicamentos a qualquer hora, mesmo para quem não é paciente do hospital”.

Estética e Banho Terapêutico: “Além do banho estético comum, oferecem banhos terapêuticos com produtos específicos para tratar doenças de pele (dermatopatias), realizados por um especialista chamado groomer”.

Especialidades e Internação: Contam com especialistas em diversas áreas, cirurgia de tecidos moles, ortopedia (coluna e fraturas) e internação assistida 24h por uma equipe completa.

Exames: Possuem infraestrutura para exames de imagem (Raio-X e ultrassom) e exames de sangue.

Serviço: Hospital Veterinário Aurora fica na Rua Aurora Augusto de Matos, 4745, Vila Aurora.

Confira a entrevista:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos