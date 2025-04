HU de Dourados inicia mutirão de cirurgias indígenas

Teve início na manhã desta terça-feira (29), no Hospital Universitário (HU) da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), o mutirão de cirurgias, consultas e diagnósticos à população indígena de Dourados. Ação do Ministério da Saúde em parceria com o Dsei (Distrito Sanitário Especial Indígena) de Dourados faz parte do Programa Mais Acesso a Especialistas.

Segundo as informações, os pacientes fazem parte tanto da fila de espera cirúrgica do HU, quanto da fila do Sistema de Regulação (Sisreg), incluindo demanda reprimida identificada no polo base do município.

Atualmente, cerca de 20 mil pessoas das etnias Guarani, Kaiowá e Terena, residentes nas aldeias Jaguapiru e Bororó, formam a maior reserva indígena do país, em uma área de 3,5 mil hectares que além de Dourados, abrange parte do território de Itaporã.