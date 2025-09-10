HU de Dourados realiza mutirão para reduzir fila de espera no SUS neste sábado

O HU-UFGD (Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados) vai realizar, neste sábado (13), um grande mutirão de atendimentos médicos para ajudar a reduzir as filas de espera no SUS (Sistema Único de Saúde).

A iniciativa faz parte do programa Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas, que mobiliza os 45 hospitais universitários federais administrados pela Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

A equipe do HU-UFGD vai realizar mais de 250 procedimentos, incluindo consultas, exames e cirurgias. A ação, que visa agilizar o acesso da população a serviços de saúde especializados, uma prioridade para o Sistema Único de Saúde, será a partir das 8h.

O evento, conhecido como “Dia E”, acontece simultaneamente em todo o país. A meta da Rede Ebserh, em parceria com o Ministério da Saúde, é otimizar a capacidade de atendimento dos hospitais, utilizando a estrutura e os profissionais para atender à demanda reprimida.