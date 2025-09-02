HU de Dourados realiza primeira cirurgia bariátrica pelo SUS na região

O Hospital Universitário da UFGD, membro da Rede Ebserh, realizou no dia 29 de agosto a primeira cirurgia bariátrica pelo SUS em Dourados, um marco para a saúde pública local.

A paciente, Cláudia Barros, que celebrou seus 45 anos em 1º de setembro com o “presente” da nova etapa de vida, relatou que a operação representa não apenas a perda de peso, mas também o controle de doenças como hipertensão, diabetes e colesterol.

O procedimento foi conduzido por uma equipe multidisciplinar, incluindo médico, psicólogo, nutricionista e cardiologista, e ocorreu sem intercorrências. A expectativa é de realizar cerca de 100 cirurgias por ano usando técnica videolaparoscópica e já preparar novos pacientes para mais dois ou três procedimentos ainda em setembro.