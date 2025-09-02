Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

SAÚDE

HU de Dourados realiza primeira cirurgia bariátrica pelo SUS na região

Jhonatan Xavier

A paciente recebeu alta no sábado (30/08) e já se recupera em casa. / Foto: HU/UFGD/Divulgação
A paciente recebeu alta no sábado (30/08) e já se recupera em casa. / Foto: HU/UFGD/Divulgação

O Hospital Universitário da UFGD, membro da Rede Ebserh, realizou no dia 29 de agosto a primeira cirurgia bariátrica pelo SUS em Dourados, um marco para a saúde pública local.

A paciente, Cláudia Barros, que celebrou seus 45 anos em 1º de setembro com o “presente” da nova etapa de vida, relatou que a operação representa não apenas a perda de peso, mas também o controle de doenças como hipertensão, diabetes e colesterol.

O procedimento foi conduzido por uma equipe multidisciplinar, incluindo médico, psicólogo, nutricionista e cardiologista, e ocorreu sem intercorrências. A expectativa é de realizar cerca de 100 cirurgias por ano usando técnica videolaparoscópica e já preparar novos pacientes para mais dois ou três procedimentos ainda em setembro.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Grãos de soja, milho e café lado a lado representando commodities brasileiras

COTAÇÕES EM SETEMBRO

Soja, milho e café: balanço de preços e expectativas para setembro no Agro é Massa

Mercado acompanha oscilações internacionais, consumo interno e pressões tarifárias nos EUA O setor agro acompanha com atenção as cotações das principais commodities neste início de setembro de 2025. Entre soja, milho e café, o cenário é marcado por estimativas de safra recorde, pressões internacionais e mudanças no comportamento do mercado. Naturalmente, as cotações do agro […]