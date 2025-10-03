HU informa que vai contratar novos profissionais e prestar contas ao MPMS

Em resposta aos questionamentos do Portal RCN 67, sobre a instauração do procedimento administrativo divulgado pela 10ª Promotoria de Justiça de Dourados, com o objetivo de acompanhar as medidas adotadas pelo Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) para garantir a contratação de equipe médica suficiente para o atendimento obstétrico e neonatal, o Hospital Universitário da UFGD (HU-UFGD/Ebserh) informou por meio da assessoria de comunicação “que estão em curso diversas medidas para o fortalecimento da assistência obstétrica e neonatal, como a convocação de aprovados no Concurso Público nº 01/2024 da Ebserh, a utilização do Banco Nacional de Movimentação da rede e a previsão de processos seletivos simplificados, sempre que necessário”.

Ainda de acordo com o HU, “essas providências foram formalmente comunicadas ao Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul (MP-MS), que reconheceu a atuação proativa do HU-UFGD e determinou o arquivamento do Procedimento Preparatório nº 06.2025.00000374-7, por não haver fundamento para a propositura de Ação Civil Pública. Para fins de acompanhamento da continuidade das ações, foi instaurado o Procedimento Administrativo nº 09.2025.00011513-0, no qual a instituição seguirá prestando informações, reafirmando seu compromisso com a qualidade e a transparência no atendimento à população”.

Já o MPMS informou que seguirá acompanhando as providências adotadas, com foco na efetivação do direito à saúde e na garantia de atendimento humanizado, seguro e de qualidade às gestantes e recém-nascidos da região.

Entenda o caso

Conforme divulgado pelo Portal RCN 67, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), instaurou procedimento administrativo para apurar a qualidade do atendimento às gestantes e recém-nascidos e de esclarecimentos sobre denúncias de ausência de médicos plantonistas.

Ainda segundo o MPMS, a iniciativa é uma conclusão do procedimento preparatório que apurou a necessidade de reforço na equipe de saúde da Unidade da Mulher (Umul), setor estratégico do HU-UFGD responsável por atender gestantes de risco habitual e alto risco, além de vítimas de violência sexual, sendo referência para 33 municípios da região.